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İzmir derbisinde Altay konuk ettiği Göztepe'yi uzatmada yıktı

İzmir derbisinde Altay konuk ettiği Göztepe'yi uzatmada yıktı

Süper Lig'de 18 yıl sonra birbirlerine rakip olan İzmir temsilcilerinden Altay, 1-0 geriye düştüğü 5. hafta müsabakasında konuk ettiği Göztepe'yi uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Altay, bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Göztepe ise haftayı 5 puanla kapattı.

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19. dakikada ceza sahası içinde Obinna ile ikili mücadelede yerde kalan Kappel'in pozisyonunda hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

21. dakikada penaltı atışı kullanan Thaciano topu auta gönderdi.

22. dakikada Halil Akbunar'ın Thiam'ın müdahalesiyle Altay ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler önce ofsayt kararı verdi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun ofsayt olmadığını tespit edip penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada penaltıyı kullanan Soner Aydoğdu yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1

71. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cebrail Karayel'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Kappel'in bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-1

90+3. dakikada Altay öne geçti. Ceza sahası içinde Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla buluşan Paixao'nun vuruşunda top filelere gitti: 2-1

Karşılaşmayı Altay 2-1 kazandı.

Altay: 2- 1 :Göztepe

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Halil Umut Meler, Ata Yıldırım, Murat Tuğberk Curbay

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Murat Akça (Dk. 46 İbrahim Öztürk), Thiam, Naderi, Kappel, Poko (Dk. 83 Björkander), Zeki Yıldırım, Rodriguez (Dk. 78 Erhan Çelenk), Thaciano (Dk. 63 Paixao), Bamba

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dk. 70 Burekovic), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Dk. 90 Atakan Çankaya), Obinna, Lourency (Dk. 46 Baku), Tijanic (Dk. 70 Yalçın Kayan), Cherif Ndiaye (Dk. 82 Jahovic)

Goller: Dk. 26 Soner Aydoğdu (P) (Göztepe), Dk. 71 Kappel, Dk. 90+3 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 45+5 Murat Akça, Dk. 90+4 Paixao (Altay), Dk. 68 Kahraman Demirtaş, Dk. 90 Arslanagic (Göztepe)

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