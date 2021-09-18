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Kayseri'de bina sakinleri kokudan rahatsız oldu! Evde ceset bulundu

Kayseri'de bina sakinleri kokudan rahatsız oldu! Evde ceset bulundu

 KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde kokudan rahatsız olan bina sakinlerinin ihbarı sonrasında bir eve giren ekipler, erkek cesediyle karşılaştı.

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İlçeye bağlı Bozantı Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana gelen olayda, kötü koku nedeniyle rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde ekipler; H.K.'nın cesediyle karşılaştı.

Yapılan incelemelerin ardından H.K.'nın (46) cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Günler öncesinden öldüğü tahmin edilen H.K.'nın evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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