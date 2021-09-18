İlk hamle Yunanistan'dan! NAVTEX sezonu açıldı

YUNANİSTAN, sakin geçen yaz mevsiminin ardından Türkiye ile NAVTEX savaşını yeniden başlattı. Atina'nın Türk kıta sahanlığını da kapsayan NAVTEX yayınlanmasına Türkiye anında tepki gösterdi.

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Doğu Akdeniz'de oldu-bittiler yaratma emellerinin peşinde koşan Yunanistan, bir bölümü Türk kıta sahanlığını da kapsayan yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan etti. Türkiye de Yunanistan'ı uyaran bir NAVTEX ile yanıt verdi.

Navtex ile yanıt

Yunan Deniz Kuvvetleri Oşinografi Dairesi’ne bağlı Girit’teki Kandiye (İraklion) İstasyonu, yayınladığı 601/21 sayılı NAVTEX ile "Nautical Geo" araştırmalar gemisinin, 16-22 Eylül tarihleri arasında Girit ve Kasos adalarının doğusunda, bilimsel çalışmalar gerçekleştireceğini duyurdu. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Başkanlığı’nın Antalya istasyonu ise 821/21 sayılı NAVTEX ile Yunanistan’a cevap verdi.

Türk kıta sahanlığı

Türk NAVTEX’inde Yunanistan’ın yayınladığı NAVTEX’te gösterilen sahanın bir bölümünün, 18 Mart 2020’de Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğu vurgulandı. Aynı NAVTEX’te ayrıca "Türk deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetleri, ilgili Türk makamları ile koordine edilmelidir" denildi.

BM’ye bildirilmiş bölge

Türkiye, 27 Kasım 2019’da Libya ile Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını imzaladıktan dört ay sonra, kıta sahanlığı sınırlarını BM’ye bildirmişti. Malta bandıralı "Nautical Geo" araştırma gemisi, temmuz ayında Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kiralandı. Geminin Doğu Akdeniz Boru Hattının (EastMed) geçeceği güzergâh ile ilgili ön araştırma yapmak amacıyla kiralandığı belirtildi.