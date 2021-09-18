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Belçika'da maskeler kalkıyor tarih açıklandı

Belçika'da maskeler kalkıyor tarih açıklandı

Belçika'da, aşılanma oranının artması sonucu Başbakan Alexander de Croo, 1 Ekim itibarıyla dükkanlar ve konaklama sektöründe müşteri ve çalışanlar için maske zorunluluğunun kalkacağını açıkladı.

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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbiri hayata geçiren Belçika'da Başbakanı Alexander de Croo, müjdeli bir haber verdi.

De Croo düzenlediği basın toplantısında ülkesinde yetişkinlerin yüzde 84'ünün tam aşılanmış olması nedeniyle danışma komitesinin, 1 Ekim itibarıyla dükkanlar ve konaklama sektöründe hem müşteri hem çalışanlar için maske zorunluluğunu kaldırma kararı aldığını bildirdi.

De Croo toplu ulaşım, sağlık kurumlarında, kuaför gibi kişisel iletişim gerektiren mesleklerin icra edildiği yerlerde ise maske takılmaya devam edileceğini belirtti.

"Bu aşısızların salgınıdır'' 
Başbakan de Croo, "Büyük bir 'ama' var. Hala aşı olmayan insanlar var, özellikle Brüksel'de. Orada halkın yarısı halen aşısız." diye konuştu.

Hastanelerdeki vakaların çoğunun genç ve genellikle aşısız olanlardan oluştuğunu ifade eden de Croo, "Bu, aşısızların salgını haline geliyor." dedi.

Başbakan, yoğun bakım ünitelerinin de "aşısızların toplanma yeri" haline geldiğini belirterek, "Kimsenin keyfi şekilde diğer insanları riske atmaya hakkı yok." değerlendirmesini yaptı.

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