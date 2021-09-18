BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,14
ALTIN 488,03
HABER /  SPOR

Mesut Özil seçimlerde hangi partiye oy vereceğini açıkladı

Mesut Özil seçimlerde hangi partiye oy vereceğini açıkladı

Fenerbahçe’nin Alman vatandaşı olan futbolcusu Mesut Özil (32) Almanya federal seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı. Özil, Jürgen Todenhöfer (80) tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini söyledi.

Abone ol

26 Eylül'de yapılacak seçimlerde sarı-lacivertlilerin gurbetçi yıldızı, ünlü yazar ve barış aktivisti Jürgen Todenhöfer (80) tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini söyledi.

Özil, ''Almanya'nın en cesur politikacısı'' dediği Todenhöfer ile buluşması sonrasında Twitter'da bir fotoğraflarını yayınladı.

Todenhöfer'in üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında durduğunu söyleyen Özil, Alman politikacıya desteğini, "Artık ben de onun arkasındayım. 26 Eylül'de ona oy vereceğim" sözleriyle gösterdi.

Türkiye ve Rusya ile stratejik ortaklık

Türkiye ve Rusya ile stratejik ortaklık yapılması gerektiğini vurgulayan Todenhöfer, "Türkiye'nin Orta Doğu'daki jeo-stratejik konumunu görürseniz, 40 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği üyesi olma sözü verdiğimiz bu ülkenin önemini büyük ölçüde küçümsediğimizi de bilirsiniz. Hem Rusya hem Türkiye, Avrupa'daki barışa önemli katkı sunabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Aralarında Türk ve göçmenler de var

Aralarında Türk ve göçmen kökenlilerin da yer aldığı Team Tödenhöfer'in partisi, ülkede 16 eyalette teşkilatlandığını ve Eylül 2021'de düzenlenecek genel seçime katılacaklarını kaydetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda yüzde 52 büyüdü
Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda yüzde 52 büyüdü
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Günaydın' açıklaması: Ben de günaydın derim
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Günaydın' açıklaması: Ben de günaydın derim
Belçika'da maskeler kalkıyor tarih açıklandı
Belçika'da maskeler kalkıyor tarih açıklandı
İzmir'de parkta ceset bulundu! Soruşturma başlatıldı
İzmir'de parkta ceset bulundu! Soruşturma başlatıldı
Arkadaşına veda mesaj yazıp kayalıklardan atladı
Arkadaşına veda mesaj yazıp kayalıklardan atladı
Çanakkale Boğazı açıklarında iki gemi çatıştı
Çanakkale Boğazı açıklarında iki gemi çatıştı
Lazio Vedat Muriqi gerçeğini açıkladı
Lazio Vedat Muriqi gerçeğini açıkladı
BioNTech'in üçüncü dozu gerekli mi? FDA'dan açıklama geldi
BioNTech'in üçüncü dozu gerekli mi? FDA'dan açıklama geldi
Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hayatını kaybetti
Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hayatını kaybetti