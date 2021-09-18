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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Günaydın' açıklaması: Ben de günaydın derim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Günaydın' açıklaması: Ben de günaydın derim

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "günaydın demek cahiliye adetidir" yorumuyla ilgili eleştirilere Ahmet Hakan'a gönderdiği mesaj ile yanıt verdi. Erbaş, "Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'günaydın ve tünaydın' selamlaması için yaptığı açıklama çok konuşuldu. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Günlükleri adlı kitabında “Cahiliye döneminde birinin evine vardıkları zaman mahremiyete saygı göstermez, ‘Sabahınız hayat olsun’ gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, ‘Günaydın, tünaydın’ ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar” yorumunda bulundu.

"Selamın tarihini anlatırken cahiliye dönemindeki selamlaşma adetinden Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini ifade etmiştim"

Eleştiriler üzerine Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın telefonuna mesaj gönderen Erbaş’ın açıklamaları şöyle:

“Merhaba Ahmet Hakan Bey. İyisinizdir inşallah. 2015 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde yazdığım ramazan köşe yazılarından birinin başlığı ‘Aranızda Selamı Yayınız’ idi. Selamın tarihini anlatırken cahiliye dönemindeki selamlaşma adetinden Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini ifade etmiştim. Konunun anlaşılması için günümüzden örnek vermiştim. Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır. Ekte köşe yazımı gönderiyorum. Bunun dışında hiçbir yerde ‘Günaydın demek cahiliye adetidir’ ya da ‘Günaydın demeyiniz’ gibi bir sözüm asla olmamıştır.

Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum. 6 sene önceki bir yazıdan zorlama yaparak böyle bir kanaate ulaşmak ve sanki ‘Günaydın demeyin’ demişim gibi algı oluşturmak büyük haksızlıktır. Bugünkü yazınızdan dolayı üzüldüğümü ifade edeyim. Size saygı duyuyorum ve gerekli düzeltmeyi yapmanızı bekliyorum.

Allah’a emanet olunuz. Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı”

"Kastının bu olmadığını net biçimde söylüyor"

Erbaş'ın mektubunu köşesine paylaşan Hakan, Erbaş'ın eleştirilere verdiği yanıtı değerlendirdi.

"6 yıl önceki yazısını okudum, ‘Günaydın demek, cahiliye âdetidir’ şeklinde algılanabilecek,  bir taraf var maalesef
Erbaş’ın işaret ettiği 6 yıl önceki yazısını okuduğunu belirten Hakan, “Yazıda ‘Günaydın demek, cahiliye âdetidir’ şeklinde algılanabilecek, anlaşılabilecek bir taraf var maalesef” dedi.

“Ama sonuçta Ali Erbaş’ın konuya bugün getirdiği açıklık, çok daha önemlidir” diyen Hakan, “Kastının bu olmadığını net biçimde söylüyor. Bu saatten sonra ‘Hayır, kastın tam da oydu’ diye tutturmanın bir anlamı olmaz, olamaz” görüşünü ifade etti.

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