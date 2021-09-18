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Başakşehir’de 5 katlı iş merkezinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başakşehir’de 5 katlı iş merkezinde korkutan yangın

Başakşehir’de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında bulunan jeneratörün yanması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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saat 10.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi'nde Mahmut Torun isimli 5 katlı bir iş merkezinin çatısındaki jeneratör bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çatıdan alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina içerisinde bulunanlar ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Bir görgü şahidi ise, "Buradan dumanlar çıktı. Yandaki işhanında çalışıyorduk. Dumanları fark edince dışarı çıktık. Herhangi bir yaralanma olmadı. İtfaiye müdahale ederek söndürdü" dedi.

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