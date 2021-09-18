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Mehmet Ali Erbil’den menajeri Stelyo Pipis’e büyük jest

Mehmet Ali Erbil’den menajeri Stelyo Pipis’e büyük jest

Mehmet Ali Erbil’den menajeri Stelyo Pipis’e büyük jest geldi. Erbil menajeri ve yakın dostu Stelyo Pipis’e ev hediye etti. Ünlü menajer, Mehmet Ali Erbil ile çekildiği fotoğrafını "Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin" notuyla paylaşarak teşekkür etti.

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Bir süredir 'Kaçış Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan yakın dostu ve menajeri Stelyo Pipis’e ev hediye etti. 

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan ünlü menajer, bu jesti takipçileriyle paylaştı. Stelyo Pipis paylaşımında “Herkesin hayatında kalbi ve varlığıyla büyük değer yaratan biri vardır. Yıllardır beraber olduğumuz, birlikte kah güldüğümüz kah ağladığımız, uzun, çok uzun yol arkadaşım, ketom bu zor zamanda bana bir ev hediye ederek beni tekrar çok özel hissettirdi. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Allah başımızdan eksik etmesin.” ifadelerini kullandı. 

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