Ordu Ünye'de dehşet! Husumetlisini takip etti aracında öldürdü kız arkadaşını ağır yaraladı

ORDU’nun Ünye ilçesinde H.Y., husumetlisi olduğu öne sürülen Ulaş Kuyumcu’yu (42) otomobilinde tabancayla vurarak öldürdü, yanındaki arkadaşı Melek Öztürk (28) ise ağır yaralandı. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan saldırganı arıyor.

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Olay, gece ilçeye bağlı Cevizdere Mahallesi’nde meydana geldi. Ulaş Kuyumcu, arkadaşı Melek Öztürk ile birlikte aracıyla gezmek için Asarkaya Kent Ormanı’na gitti.

Bu sırada Kuyumcu ile aralarında husumet olduğu öne sürülen H.Y., ikiliyi takip etmeye başladı. Aracın içinde oturan Kuyumcu ile kız arkadaşının yanına giden H.Y., belindeki tabancayı çıkararak ateş açtı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, kanlar içinde araçta hareketsiz bulunan Ulaş Kuyumcu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Mermilerin isabet ettiği Melek Öztürk ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, Ulaş Kuyumcu’nun cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası kayıplara karışan H.Y.'nin yakalanması için jandarma, geniş çaplı soruşturma başlattı.