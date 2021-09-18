BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,14
ALTIN 488,03
HABER /  DÜNYA

Rusya'da turistik ''Taliban turu'' paketini satışa çıkardılar

Rusya'da turistik ''Taliban turu'' paketini satışa çıkardılar

RUSYA'da 40 bin TL'ye turistik 'Taliban turu' paketi satışa çıkarıldı.

Abone ol

Rusya'da bir turizm şirketi, Afganistan'a "Taliban turu" paketini satışa çıkardı. Rusya'dan Taliban kontrolündeki Afganistan'a 10 günlük turistik gezinin maliyeti ise 350 bin ruble (40 bin 500 TL) olarak açıklandı.

Krasnoyarsk kentinde Tur operatörlüğü yapan Galina Jdarnova, Moskovski Komsomolets gazetesine demecinde, "Tatilini genelde Rusya dışında geçiren bir müşterim, Afganistan'a gitmek istediğini söyleyince bir ön çalışma yaptık. Afganistan'a tur düzenlemenin yolunu bulduk" dedi.

Hürriyet'in haberine göre; İlk aktarma durağı İstanbul Havalimanı ancak İstanbul'dan Kabil'e doğrudan sefer bulunmadığı için buradan ikinci bir aktarma yapılıyor. 35 saatlik yolculuğun sonunda Kabil'e ulaşılabiliyor. 10 günlük Afganistan turu, sadece Taliban tarafından kontrol altına alınmış bölgeleri kapsıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İtalyanlar Türk SİHA'larına mest oldu! Türkiye'nin F-35'lere cevabı
Foto Galeri İtalyanlar Türk SİHA'larına mest oldu! Türkiye'nin F-35'lere cevabı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yurt dışından dolandırıcılık amacıyla gönderilen e-postalara dikkat
Yurt dışından dolandırıcılık amacıyla gönderilen e-postalara dikkat
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Kahramanmaraş'ta yanlış doz ilaç yazıldı iddiası! Görme ve duyma kaybı yaşayınca şikayetçi oldu
Kahramanmaraş'ta yanlış doz ilaç yazıldı iddiası! Görme ve duyma kaybı yaşayınca şikayetçi oldu
Yargıtay'dan emsal miras kararı milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Yargıtay'dan emsal miras kararı milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Aşısız Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: BM'ye katılacağım
Aşısız Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: BM'ye katılacağım
Prof. Dr. Faruk Aydın yeniden kapanmaya işaret etti: Kış çok ağır geçecek
Prof. Dr. Faruk Aydın yeniden kapanmaya işaret etti: Kış çok ağır geçecek
Başakşehir’de 5 katlı iş merkezinde korkutan yangın
Başakşehir’de 5 katlı iş merkezinde korkutan yangın
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
Fuat Uğur'dan olay yazı halkın direncini pahalılık ve açlıkla kıracaklar bomba Venezuela örneği
Fuat Uğur'dan olay yazı halkın direncini pahalılık ve açlıkla kıracaklar bomba Venezuela örneği
Mehmet Ali Erbil’den menajeri Stelyo Pipis’e büyük jest
Mehmet Ali Erbil’den menajeri Stelyo Pipis’e büyük jest