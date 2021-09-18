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Banu Alkan'a 75 bin TL'lik tazminat davası! "O ses bana ait"

Banu Alkan'a 75 bin TL'lik tazminat davası! "O ses bana ait"

Şarkıcı Nicole Rona, Banu Alkan'ın Beyaz Orkide şarkısının nakarat kısmındaki sesin kendisine ait olduğunu ileri sürdü.  Şarkının nakarat kısmında Banu Alkan'ın playback yaptığını iddia eden Rona sesini izin almadan kullandığını öne sürdüğü Alkan'a  75 bin TL'lik tazminat davası açtı. 

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Şarkıcı Nicole Rona avukatı İlyas Geyik aracılığıyla izin ve onayı alınmadan sesini kullandığını öne sürdüğü Banu Alkan'a Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne tecavüzün refi ve tecavüzün meni davası açtı. Dava dilekçesinde, Rona'nın ses sanatçısı olduğu ve yaklaşık 9 yıl önce stüdyoda pilot okuma denilen yani deneme ses okuması yaptığı kaydedildi. Rona'nın bilgisi ve onayı dışında bu ses okumanın kaydedildiği ve Banu Alkan'ın bu ses okumayı onay almadan Beyaz Orkide adlı şarkısının nakarat kısmında kullandığı ileri sürüldü.

"Kendi sesiymiş gibi lanse etti"

Banu Alkan'ın 4 yılı aşkın süredir şarkıyı kendi eseri olarak kullandığı ve maddi kazanç elde ettiği anlatılan dilekçede, Alkan'ın nakarat ve özel okuma kısmı Nicole Rona'ya ait olan sesi izinsiz kullanarak kendi sesiymiş gibi lanse ettiği ve playback yaptığı öne sürüldü. Nicole Rona'nın bu hususu öğrenince noter aracılığıyla Alkan'a ihtar gönderdiği ve savcılığa şikayette bulunduğu, buna ilişkin soruşturmanın ise halen devam ettiği belirtildi. Söz konusu soruşturma dosyasına gelen bilirkişi raporunda da nakarat kısmında müvekkilin sesinin kullanıldığının tespit edildiği iddia edildi. Banu Alkan'ın, Nicole Rona üzerinden haksız kazanç elde etmeye devam ettiği iddia edilen dilekçede, 25 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi olmak üzere toplam 75 bin TL tazminat talep edildi.

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