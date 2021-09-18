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HABER /  POLİTİKA

Ümit Özdağ kimlerle ittifak yapacaklarını açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ümit Özdağ kimlerle ittifak yapacaklarını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Biz ittifakı, Türk milletiyle yapıyoruz. 2023'te seçimlerin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 2023'e kadar epeyce bir zaman var. Bu ittifakların parçası olmamak konusunda kararlıyız. " dedi.

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Özdağ ve Başkanlık Divanı üyeleri, bir otelde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Konuşmasında, 26 Ağustos'ta kurulan partisinin bugün itibarıyla 20 ilde il başkanlıklarının düzenlenmesiyle ilgili adımları attıklarını belirten Özdağ, bu çalışmaların hızla devam edeceğini söyledi.

Özdağ, partisinin sığınmacı ve geçici koruma altındakiler konusundaki tavrının, iktidar ve muhalefet partilerinin politikalarını değiştirdiğini öne sürerek, milletin sığınmacılara yönelik demokratik talebini temsil ettiklerini ifade etti.

Sığınmacılar gönderilecek

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özdağ, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi konusunda hangi çalışmaları yapacaklarının sorulması üzerine, "Anadolu Kalesi" programı çerçevesinde bir seneyi kapsayan çalışmayla hem mevcut sığınmacıların ülkelerine dönmelerini hem de küresel ısınma kaynaklı yeni göç dalgalarını durduracaklarını dile getirdi.

Özdağ, Türkiye'nin Suriye ve İdlib politikası konusunda kan kaybettiğini ve durumun her geçen gün biraz daha kötüye gittiğini savunarak şunları kaydetti:

"Zafer Partisi, Türk milletinin iradesini temsil ederek Suriyelilerin vatanlarına dönmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanarak Türkiye'de de çıkartılmak istenen iç karışıklıkları engelleyecek politikasını sürdürmeye ve Türk halkının desteğini arkasına almaya devam edecektir."

"İttifakı, Türk milletiyle yapıyoruz"

Özdağ, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri ile 2024 Yerel Seçimlerine yönelik soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ittifakı, Türk milletiyle yapıyoruz. 2023'te seçimlerin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 2023'e kadar epeyce bir zaman var. Bu ittifakların parçası olmamak konusunda kararlıyız. Partimizin kimi cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı konusunda partinin yetkili organları karar verirler. Bu konuda benim tek başıma beyanda bulunmam doğru da değil, demokratik de değil. Onu da zamanı gelince göreceğiz."

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