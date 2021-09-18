Üsküdar'da aldığı ikinci el aracın önü benzinli arkası dizel çıktı
Üsküdar’da 2. el araç satın alan bir vatandaş, aylar sonra 150 bin liraya satın aldığı otomobilin iki farklı aracın birleşiminden oluştuğunu öğrenince büyük şok yaşadı.
Üsküdar’da internet üzerinden gördüğü 2. el otomobil ilanı için ilan sahibiyle görüşen İsa Kaya, aracı satın alarak evine dönüş yaptığı esnada aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Aracı tamirhaneye götüren Kaya, yaklaşık 6 ay boyunca satın aldığı otomobilin çıkardığı farklı arızalar nedeniyle defalarca tamirhanenin yolunu tuttu. Kaya, son gittiği ustanın söylediği sözler sonrası ise hayatının şokunu yaşadı.
Ön kısmı 2023 benzinli arka tarafı 2024 dizel çıktı
İddiaya göre, İsmail Kaya’nın 150 bin lira vererek aldığı 'Volvo' marka otomobil, iki farklı aracın birleştirilmesiyle oluşturuldu. Kaya’nın aldığı otomobilin ön kısmı 2013 benzinli bir araca aitken arka kısmı ise 2014 dizel araca ait olduğu ortaya çıktı.
Yaşanan olay sonrası satıcı ile iletişime geçmeye çalışan mağdur İsa Kaya herhangi bir olumlu geri dönüş alamadı.