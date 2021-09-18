Üsküdar'da aldığı ikinci el aracın önü benzinli arkası dizel çıktı

Ön kısmı 2023 benzinli arka tarafı 2024 dizel çıktı

İddiaya göre, İsmail Kaya’nın 150 bin lira vererek aldığı 'Volvo' marka otomobil, iki farklı aracın birleştirilmesiyle oluşturuldu. Kaya’nın aldığı otomobilin ön kısmı 2013 benzinli bir araca aitken arka kısmı ise 2014 dizel araca ait olduğu ortaya çıktı.