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Aşın hangi ülkelerde geçerli ? HES uygulamasına yeni özellik geldi

Aşın hangi ülkelerde geçerli ? HES uygulamasına yeni özellik geldi

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına, koronavirüs aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğunu gösteren bir yenilik daha eklendi.

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Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulaması yeni haliyle kullanıcılara sunuldu.

Uygulamaya bir süre önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenirken, yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.

Yeni güncellemeyle birlikte vatandaşlar, yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilecekleri problemler karşısında, yaptırdıkları aşının geçerli olduğu ülkeler hakkında bilgi paylaşımında bulunabilecek.

Tek tuşla gösterilecek 
HES uygulamasında ayrıca ana menü üzerine "Durumumu Görüntüle" isimli yeni bir alan da eklendi.

Böylelikle kişilerin HES kodunu görmesine ya da seçmesine gerek kalmadan direkt olarak riskli veya risksiz durumunu gösterir ekran açılacak.

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