CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'dan çıplak semazen eleştirilerine tepki: Yobaz ve sapkınlar

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çıplak semazenli gösterisini eleştirenlerin tüm çağdaş değerlere düşman olduğunu savunarak, "yobazlar ve sapkınlar" diyerek hakaret etti.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için gala yemeği düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı gecede, yarı çıplak bir samazen, ney ve oyun havası eşliğinde dans ettirildi.

CHP'nin "döngüsel kültür" adını koyduğu bu gösteriyi, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cesur adımlar atarak yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız" diyerek açıklamıştı.

Çığ gibi büyüyeh tepkilere CHP'li vekil Kani Beko'nun tepkisi çok sert oldu.

Beko, “Bir sanat gösterisini bile toplumun dini hassasiyetleri üzerinden yorumlayarak siyasi rant peşinde olanların tüm çağdaş değerlere düşman, gerçek yobaz ve sapkınlar olduğu apaçık ortadadır” dedi.

“Dans figürleri üzerinden yaratılmaya çalışılan algıların gerçek hedefinin; çağdaşlığa düşmanlık olduğu ortadır. Sanata, kültüre, eşitliğe, kardeşliğe kısacası insanlığa düşman olanların anlayamayacağı aydınlıkta yürümeye devam edeceğiz ” diyen Beko, o gece sahne alanlardan sadece biri olan Ziya Azazi’nin Türkiye’yi 50’den fazla ülkede temsil etmiş bir modern dans sanatçısı ve koreografı olduğunu hatırlattı.

Bunlar insanlığa düşman

Beko, “Sanatçı Dervish in Progress adlı gösterisini sema olarak değil çağdaş bir dans gösterisi olarak sunduğunun özellikle altını çizmektedir ve Mevlevilik kültürünü başka bir platforma taşımak gibi bir iddiası olmadığını defalarca dile getirmiştir. 2011-2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi’nde Mevlana’nın Çağrısı eserinde aynı gösteri ile yer almıştır. İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir, Samsun Devlet Opera ve Balesi sahnelerinde dans eden sanatçı, aynı eser ile Kültür Bakanlığı görevlendirmesi yapılarak Çin’de ülkemizi temsil etmiştir. Yine TC Kültür Bakanlığı görevlendirmesi ile Sultan’s sergisinin açılışında perküsyon sanatçısı Burhan Öcal ile Danimarka Kopenhag, Ballerup ve Helsingor şehirlerinde aynı gösteriyi sergilemiştir. 2009 yılında TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Devlet Senfoni Orkestrası haftalık olağan konserinde aynı gösteri ile yer almıştır. 2014 yılında Almanya Oldenburg Türk Festivali’nde yer almıştır” ifadelerini kullandı.