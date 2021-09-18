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Muharrem İnce partisin 1. Olağan Kurultayı'nda tek aday oldu

Muharrem İnce partisin 1. Olağan Kurultayı'nda tek aday oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda konuştu. İnce, ''Geleceğimizi geri alacağız. Biz susmayanlarız, korkmayanlarız, itaat eden değil itiraz edenleriz'' dedi

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CHP'den ayrılan Muharrem İnce liderliğinde kurulan Memleket Partisi, Ankara’da 1. Olağan Kurultay’ını gerçekleştiriyor. Muharrem İnce kurultayda konuşma yapıyor. İnce, "Bu bozuk düzen birbirine benzeyen iktidar ve muhalefet düzenidir. Bu yağma, bu talan, bu yalan düzenini biz değiştireceğiz." dedi.

250 kurultay delegesinin oyu ile aday adayı olan İnce, 12 bin 783 üyenin oyuyla da Memleket Partisi’nin Genel Başkan adayı oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da kurultaya katıldı. 

Muharrem İnce, partisine emekli maaşından bin liralık bağışta bulundu. Partililer İnce’nin emekli maaşından bağışı yaptığını belirterek makbuz kesti. 

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye'de iktidar ile muhalefet bir birine benzedi. Demokrasi diyorlar parti içinde demokrasiyi sıfırlıyorlar. Eski partimde bana yapılanları bu partide yapmayacağız.

Genel başkan iki seçimde partisini birinci parti yapamaz ise 45 gün içinde evine döner.

Cumhurbaşkanı adayı seçimle belirlenecek

Cumhurbaşkanı aday adayıyım, tüm partililerin önüne sandık koyacağız adayımızı üyeler belirleyecek.

Biz makamların mevkilerin rütbelerin adamları değiliz. Tertemiz bir gelecek kuracağız. Çocuklarımız için yapacağız bunu. Geleceğimizi geri alacağız.

Bu kutuplaştıran siyasetten kurtulacağız. Bozuk düzende çark işlemiş. Bu bozuk düzen birbirine benzeyen iktidar ve muhalefettir. Bu yalan, dolan, yağma, IBAN siyasetini biz değiştireceğiz. Biz susmayanlarız, korkmayanlarız, itaat eden değil itiraz edenleriz.'

Muhalefet Libya'da ne işimiz var diyor. Böyle muhalefet olmaz Libya'da olmak zorundayız. Bir belediye başkanına pontus eleştirisi yanlıştır, Fatih benzetmesi de yanlıştır.

Sisi ile anlaştın BAE ile anlaştın. Neden Esad ile anlaşmadın. Memleket Partisi iktidarında Esad ile anlaşacağız. Şam'a büyükelçi atayacağız Türkiye'dekileri göndereceğiz.

Seçim boyasını geri getireceğiz. İlk işimiz çocuk bezinde KDV'yi kaldıracağız.

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