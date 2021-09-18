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Cem Küçük'ün 'Merkez Bankası'nı batırdı' dediği Mahfi Eğilmez'den yanıt

Cem Küçük'ün 'Merkez Bankası'nı batırdı' dediği Mahfi Eğilmez'den yanıt

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili sözlerini savunurken, ekonomist Mahfi Eğilmez için "2001'de Merkez Bankası başkanıyken ekonomiyi batırdı" dedi. Eğilmez, Küçük'ün sözlerine yanıt "Hayatımda Merkez Bankası'nda hiç görev yapmadım" diyerek yanıt verdi.

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, HaberTürk'teki canlı yayınına konuk oldu. 

Cem Küçük, hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in eski Hazine Müsteşarı, ekonomist Mahfi Eğilmez'e atıf yapmasının ardından “Hocam Mahfi Eğilmez'in Merkez Bankası başkanlığı yaptığı dönemi de gördük biz. 2001 krizinde bu ülkeyi batıranlardan biridir Mahfi Eğilmez. Eğilmez ekonomi hakkında konuşamaz, ekonomiyi batıran adamdır” dedi.

Ersan Şen ise “Siz onu söylersiniz Mahfi Eğilmez'de cevap hakkını kullanır” yanıtını verdi.

Cem Küçük'e Twitter'dan yanıt veren Mahfi Eğilmez de şu açıklamayı yaptı:

"Habertürk'te bir programda adım 2001 krizinde ülkeyi batıran Merkez Bankası Başkanı diye geçmiş. Hayatımda Merkez Bankası'nda hiç görev yapmadığım gibi kamu görevinden 1997 yılı Aralık başında istifaen ayrıldım. Kamuoyuna duyururum.

Biyografimi bilmeyenler için paylaşayım. Nerelerde bulunduğumu, neler yaptığımı ve neler düşündüğümü buradan görebilirsiniz."

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