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Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda tünel delme makinesi geçiş töreni

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda tünel delme makinesi geçiş töreni

Sahrayıcedit İstasyonu'ndaki törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hattı ile ilgili 27 Ağustos 2019'da EBRD ve Karadeniz Ticaret Bankası ile yaptıkları anlaşmayla 175 milyon avro tutarında finansman kredisi sağladıklarını ve bir ay sonra inşaata başlama törenini yaptıklarını söyledi.

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Projede yüzde 40’lara yaklaşıldığını anlatan İmamoğlu, inşaat çalışmasının devam ettiğini belirterek, "2023 yılı sonunda sinyal testlerini tamamlayarak hattı yolculu işletmeye almayı hedefliyoruz." dedi.

Tam otomatik, sürücüsüz hizmet verecek hattın tek yönde yolculuk süresinin 21 dakika olacağını, 90 saniyeye kadar sefer aralığı ile işletme yapabileceğini, tek yönde saatte 44 bin 400 yolcu taşınabileceğini anlatan İmamoğlu, hatta çalışacak 40 aracı temin ettiklerini ve şu anda Dudullu'daki depoda olduğunu aktardı.

68 aracın üretimine de yakında başlanacağını anlatan İmamoğlu, "Metro gibi büyük çaplı projelerin yapımı ve imalatının, öz kaynaktan ziyade uzun vadeli borçlanmalarla mümkün olduğunu herkes bilir." dedi.
İBB Meclisi'nde geçen hafta Ümraniye-Ataşehir- Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve Mahmutbey-Esenyurt hatları için borçlanmayla ilgili çıkan olumlu karar nedeniyle teşekkür eden İmamoğlu, şöyle konuştu:
"Yine bu az önce saydığımız üç hat gibi, borçlanma bekleyen diğer hatlarımızla ilgili de Meclis’te bulunan dosyalarımızın, yine Meclis’teki siyasi parti grupları tarafından aynı anlayışla, ortak kararla Meclis’ten çıkmasını umut ediyor ve takip ediyoruz.”
Törende, Ümraniye ve Sahrayıcedit istasyonlarına ulaşan TBM cihazlarının görüntüleri canlı olarak ekrana yansıtıldı.

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