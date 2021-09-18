Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hedef 17 uzak ülkeye 81.5 milyar ihracat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzak Ülkeler Stratejisini" hayata geçireceklerini söyleyerek, hedefin Dünya ekonomisinin yüzde 67'sini oluşturan 17 ülkeye olan ihracatı 81.5 milyar dolara çıkarmak olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Olağan Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan, "Kendisi de ticaretten gelen biri olarak bu işlerin öyle oturduğu yerden ahkam kesmekle olmayacağını çok iyi biliyorum." dedi.

"İhracatçı sıfatı taşıyan uçbeylerisiniz"

İhracatçıların her zaman yanında olmayı sürdüreceğini söyleyen Erdoğan, "Ticaret sadece mal alıp satmanın ötesinde misyonlara sahiptir. İhracatçılarımız ticaretle birlikte kültürel ilişkilerimizin de en önemi temsilcileridir. Sizler bu ülkelerin ihracatçı sıfatı taşıyan uçbeyleri, elçilerisiniz" dedi.

Uzak ülkeler stratejisi

"Uzak Ülkeler Stratejisini" hayata geçireceklerini söyleyen Erdoğan, hedefin Dünya ekonomisinin yüzde 67'sini oluşturan 17 ülkeye olan ihracatımızı 81.5 milyar dolara çıkarmak olduğunu açıkladı

"Yüzde 1 paya ulaştık"

Erdoğan, "Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı" dedi.

İhracatçı sayısını önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, "Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık." ifadelerine yer verdi.

İhracat 211 milyar dolarla rekor kırdı

"12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos ayında yüzde 52'lik artışla 19 milyar dolarla bu ayın tüm zamanlarındaki rekorunu elde ettik. Eylülde de 20 milyar doları bulacağımızı ümit ediyoruz." diyen Erdoğan, ihracatçılar için kurulan yeni bir mekanizmayı duyurdu:

"Bugün burada artan ihracatımızın hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni bir mekanizma kurmakta olduğumuzun müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. Kuracağımız ihracatı geliştirme fonu ile ihracatçılarımıza sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz."

İhracat ülke geneline yayılıyor

Geride bıraktıkları yılda ilk 1000 ihracatçı firması arasına 50 ilden temsilci girmesinin ihracatın ülke geneline yayıldığının işareti olduğunu belirten Erdoğan, "Ağustos ayından geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52'lik artışla rekor elde ettik. Net ihracatın büyümeye katkısı 6.9 puan olarak gerçekleşti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salı günü Amerika'da BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız." diye konuştu.