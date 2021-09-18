CHP içindeki akraba atamaları Gürsel Tekin'i isyan ettirdi: Akraba atamalarından rahatsızım

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Partiniz için bir özeleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna "Son dönemlerdeki atama şekilleri, yakınlar akraba ilişkileri CHP'nin fıtratında olan bir durum değildir. Partinin gelenekler ve kurallar konusunda aşınma göstermesi beni rahatsız ediyor" yanıtını verdi.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Haberler.com Youtube kanalında Levent Karadeniz'in sorularını yanıtladı gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Beni rahatsız ediyor"

Tekin, parti içindeki eş dost, akraba kadrolaşmasını itiraf etti. Program sunucusu Levent Karadeniz'in "Partiniz için bir özeleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, "Partimle ilgili en çok özeleştiri yapan siyasetçi benim. Uzun süredir partinin içinde olan biri olarak son dönemlerdeki atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin fıtratında olan bir durum değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 68 yıl iktidar olmayıp hayatta kalmasının temel nedeni kuralları ve gelenekleridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekler ve kurallar konusunda az da olsa bir aşınma göstermesi beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.