BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,14
ALTIN 488,03
HABER /  DÜNYA

Miçotakis göçmen akını tehlikesini gördü: Erdoğan’la hemfikiriz!

Miçotakis göçmen akını tehlikesini gördü: Erdoğan’la hemfikiriz!

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, olası bir göç dalgasına karşı Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu belirterek yeni bir mülteci akınına karşı Erdoğan'la yaptığı görüşmeden bahsetti.

Abone ol

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, olası göç dalgasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Miçotakis, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik yeni bir göç akımına mücadelede önemli bir ortak olduğunu ve desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Miçotakis, Avrupa’yı göçmen sorununa yönelik ‘ortak bir politika’ oluşturmamakla eleştirdi. "Suriye’deki ve başka yerlerdeki çatışmalardan kaçan bir milyondan fazla mülteci, 2015’te ve 2016’nın başlarında Yunanistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçti" diyen Miçotakis, "Yunanistan’ın o zamanki solcu Syriza yönetimi buna sadece ‘el sallamakla’ yetindi.” dedi.

2015’in tekrarı yaşanmayacak

Kontrolsüz göçe karşı belirgin şekilde sert bir duruş sergileyen bir yönetim anlayışına sahip olduklarını belirten Miçotakis, 2015’in tekrarını yaşamayacaklarını ‘Bu durum artık olasılık dışı ve bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız’ sözleriyle dile getirdi.

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından yaşanan insani kriz, yeni bir mülteci krizi ihtimalini körükledi. Miçotakis, AB’nin kitlesel bir akınla nasıl başa çıkılacağına dair tutarlı bir tutarlı bir politikasının olmadığını söyledi. Yunanistan Başbakanı, “Sığınma konusunda ortak kurallara ihtiyacımız var. İltica alışverişi yapılması, göçmenlerin bir ülkeden diğerine taşınması mantıklı değil. Adil bir düzen yaratılmalı. Avrupa’nın daha fazlasını yapması gerekiyor” dedi.

Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Afganistan konusunu ele aldıklarını belirtti. Miçotakis, “Erdoğan’la çok açık konuştuk. Potansiyel mülteci ve sığınmacıların mümkün olduğu kadar ülkelerine yakın bir yerde tutmanın önemli olduğu konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İtalyanlar Türk SİHA'larına mest oldu! Türkiye'nin F-35'lere cevabı
Foto Galeri İtalyanlar Türk SİHA'larına mest oldu! Türkiye'nin F-35'lere cevabı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP içindeki akraba atamaları Gürsel Tekin'i isyan ettirdi: Akraba atamalarından rahatsızım
CHP içindeki akraba atamaları Gürsel Tekin'i isyan ettirdi: Akraba atamalarından rahatsızım
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Gürcistan Başbakanı'ndan dikkat çeken açıklama: Fikir benden çıktı
Gürcistan Başbakanı'ndan dikkat çeken açıklama: Fikir benden çıktı
Demir Grup Sivasspor Gaziantep karşısında son dakikada yıkıldı
Demir Grup Sivasspor Gaziantep karşısında son dakikada yıkıldı
Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: 118 işçi alımı yapacağız
Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: 118 işçi alımı yapacağız
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda tünel delme makinesi geçiş töreni
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda tünel delme makinesi geçiş töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hedef 17 uzak ülkeye 81.5 milyar ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hedef 17 uzak ülkeye 81.5 milyar ihracat
Tarihi yalı Ana Kucağı olarak hizmette
Tarihi yalı Ana Kucağı olarak hizmette
Tarım ve Orman Bakanlığı bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzını yasakladı
Tarım ve Orman Bakanlığı bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzını yasakladı
Bakan Murat Kurum: Muğla ve Manavgat'ta bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık
Bakan Murat Kurum: Muğla ve Manavgat'ta bin 100 binanın yıkım çalışmasını tamamladık