Fransa'da öldürülüp gölete atılan Muhyettin Aydın toprağa verildi

FRANSA'da çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülerek elleri arkadan bağlanıp beton blokla gölete atılan Muhyettin Aydın (29), memleketi Manisa'da toprağa verildi. Fransız polisi Aydın'ı 100 kez bıçaklandıktan sonra betona bağlayarak göle atan katilleri arıyor.

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FRANSA'ya 3 yıl önce iş için giden evli ve 3 çocuk babası Muhyettin Aydın (29), 3 Eylül'de ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Aydın'ın cesedi cuma günü Fransa'nın batısında yer alan Rennes şehrindeki Apigne Göleti'nde su yüzüne çıkması ve çevrede dolaşanlar tarafından görülmesi üzerine ortaya çıktı.

Yapılan ilk incelemeler sonucu Aydın'ın çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Aydın'ın öldürüldükten sonra ellerinin arkadan bağlanıp beton blokla gölete atıldığı ileri sürüldü. Polis, cinayete ilişkin kapsamlı soruşturma başlattı.