Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan acı itiraf: Tamamen FETÖ'nün eline geçmişti

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili, "70'li yıllardan bu yana askeri okullara eleman yerleştirilmiş ve bunlar 15 Temmuz'da ülkeyi ele geçirmeye kalkmışlar. Bütün askeri eğitim kurumlarında yapı tamamen ele geçmişti" dedi.

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Türk Tarih Kurumu (TTK) iş birliğiyle MSÜ Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası Türk Askeri Eğitim ve Öğretim Tarihi Sempozyumu'nda konuşan MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MSÜ Rektörlüğüne 4 Ekim 2016'da atandığını aktaran Afyoncu, şöyle devam etti:

"Yeni kurulan bir üniversitede kurucu rektörlük nasip oldu. Rahmetli Halil İnalcık'ın bir sözünü okumuştum. 'Hayatım boyunca hiçbir idareciliğe bulaşmadım' diyordu. Hep niyetim buydu. Büyük bir ihanete rastlamışsınız, 70'li yıllardan bu yana askeri okullara eleman yerleştirilmiş ve bunlar 15 Temmuz'da ülkeyi ele geçirmeye kalkmışlar. Bütün askeri eğitim kurumları sallanmış, yapı tamamen ele geçmiş, içinde kim olumlu kim olumsuz bilmiyorsunuz. Katılanlar o gün atıldı ancak içeride halen bir sürü FETÖ elemanı vardı ve bu askeri eğitim kurumları eskiden parça parçaydı. İlk defa burada hem büyük travmadan sonra üniversitemiz kuruldu, hem de bütün askeri eğitim kurumları bir araya getirildi. Ben atandıktan sonra askeri okulları gezmeye başladım. Askeri liseleri gezdim. Bu gezmenin büyük bir faydası oldu. Neyin ne olduğunu gördük ve birçok kurumu kendi elimizde tuttuk. İlk verdiğim kararlardan bir tanesi eğitim öğretimin başlaması lazımdı. Aradan 31 Ekim'de biz burada 126 tane dost ve kardeş ülkeden öğrencimizin eğitime başladık."