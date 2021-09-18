Terör örgütü PKK infaz ettiği 16 yaşındaki Mehmet Altunterun'u 6 yıl sonra sözde şehit ilan etti

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'dan ayrılmak isteyince teröristlerce kalbinden kurşunlanarak infaz edilen ve cesedi teröristlerce bir dere yatağına gömülerek gizlenen 16 yaşındaki Mehmet Altunterun, 6 yıl sonra örgütün sözde şehidi ilan edildi.

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Terör örgütü PKK, Mehmet Altunterun'un infazını gizleyerek 6 yıl önce uçakların gerçekleştirdiği hava harekatı sonucu öldürüldüğü iddiasında bulunurken farklı tarihlerde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda ölü ele geçirilen bazı teröristlerin üzerinde ele geçen örgütsel dokümanlarda Altunterun'un örgüt tarafından infaz edildiği bilgisi yer aldı.

PKK, kanlı infazlarından birini daha gizleyerek öldürülen 16 yaşındaki Mehmet Altunterun'un operasyon sonucu öldüğü yalanına sarıldı. 7 yıl önce kandırılarak dağa çıkarılan Mehmet Altunterun, burada gördüğü ağır yaşam koşulları ve dağ hayatına uyum sağlayamadığı için öldürülme korkusuyla başındaki grup sorumlusuna örgütten ayrılmak istediğini iletti. Evine ve ailesine geri dönmek isteyen Altunterun'un ayrılma talebi teröristlerin acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

"Şu anda operasyonlar var. Askerler bölgeden çekilsin, uygun bir zamanda seni evine göndeririz" yalanı sonrası çaresiz bir şekilde ailesine kavuşacağı günü bekleyen Mehmet Altunterun'un gece uyuduğu mağaraya giren terörist, 19 Eylül 2015 günü Altunterun'u kalbinden tek kurşunla vurup örgütün emriyle infaz etti. Teröristler infazı gizlemek için Altunterun'un cesedini de Lice kuzeyindeki kırsal bölgede bir dere yatağına gömdü.

İnfaz edip Kandil'e rapor ettiler

Bu infaz olayı o dönem terör örgütünün de kendi iç yazışmalarına ve telsiz görüşmelerine yansıdı. İnfazın Kandil'e de rapor edildiği belirlendi. Çeşitli tarihlerde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda ölü ele geçirilen bazı bölge sorumlusu üst düzey teröristlerin üzerlerinde ele geçen şifreli örgütsel dokümanların incelenmesinde Altunterun'un kaçma girişiminde bulunarak bütün terörist grubun can güvenliğini tehlikeye attığı için yakalanıp sorgulandıktan sonra cezalandırıldığı bilgisi yer aldı.

6 yıl sonra sözde şehit ilan ettiler

Hainler bundan önceki infazlarda olduğu gibi ailesinin tepkisini çekmemek için Mehmet Altunterun'un Lice kırsalına düzenlenen bir hava harekatı sonucu 6 yıl önce öldürüldüğünü duyurdu. Uçak bombalaması sonucu sözde şehit ilan edilen Altunterun'un ölümünün 6 yıl boyunca gizlenmesi ve önceki gün terör örgütünce öldüğünün duyurulması dikkat çekti.