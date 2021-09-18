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Antalya Manavgat'ta orman yangını çıkarmaya çalışan şüpheliyi linçten jandarma kurtardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya Manavgat'ta orman yangını çıkarmaya çalışan şüpheliyi linçten jandarma kurtardı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde aynı bölgede üç yangın çıkartıp dördüncü noktayı yakmaya çalışırken suçüstü yakalanan 31 yaşındaki Semih Kuloğlu'nun adam yaralama ve uyuşturucu kullanmaktan sabıkası olduğu, 14 Eylül'de aynı bölgede çıkan ve 1 dönümlük orman arazisinin zarar gördüğü yangını da çıkardığı belirlendi. Yakalanan şüpheli vatandaşlar tarafından tartaklanmak istenirken jandarma uzaklaştırmıştı.

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun çamlığında arka arkaya yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti. Üç ayrı noktada arka arkaya başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken jandarma bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Linçten jandarma kurtardı

Ormanı yakmaya çalışan şüpheli Semih Kuloğlu (31), dördüncü noktadan yanındaki çakmakla yangın çıkarmaya çalışırken jandarma ve orman görevlileri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheli, diğer taraftaki yangını söndüren vatandaşlar tarafından tartaklanmak istenirken jandarma şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdı.

14 Eylül'de de yakmış

Sorgun çamlığında 14 Eylül tarihinde çıkan ve 1 dönümlük orman arazisinin kül olduğu yangının da Semih Kuloğlu tarafından çıkartıldığı belirlendi. Uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkalı olan şüpheli ifadesinde Side mahallesinde 1 Eylül tarihinde yanan evine dikkat çekmek ve sesini duyurmak amacıyla yangın çıkardığını ileri sürdü.

Kuloğlu, ifadesinde, "1 Eylül tarihinde evim yandıktan sonra dışarda kalmaya başladım. Bir haftadır Sorgun çamlığında yaşıyorum. 14 Eylül tarihinde gece ısınmak için ateş yaktım ve öğle saatlerine kadar ateşi söndürmedim. Ateşin başından da söndürmeden ayrıldım. Oradan kaymakamlığa gidip evimin yandığını ve şehir dışına çıkacağımı söyleyerek 200 TL yardım aldım. Bu parayla Ankara'ya gidip üç gün kaldım. Sonra Ankara Valiliğinden yine bilet parası alıp Manavgat'a geldim ve Sorgun çamlığına döndüm. Geceyi yine Sorgun çamlığında geçirdim. Evim yandığı halde yardım alamadığım için dikkat çekmek amacıyla çakmakla yangın çıkarıp kaçtım. Amacı sesimi duyurup dikkat çekmekti" ifadelerini kullandı.

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