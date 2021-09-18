BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,14
ALTIN 488,03
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te bombalı eylem engellendi

Gaziantep'te bombalı eylem engellendi

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te bombalı eylemin engellendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada el yapımı patlayıcının bulunduğu paketin kontrollü biçimde patlatıldığı belirtildi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneğinin bulunduğu şüpheli paketin kontrollü biçimde patlatıldığı belirtildi.

Twitter'dan yapılan açıklamada Gaziantep Şehitkamil İlçesi'nde Valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisinde şüpheli paketin tespit edildiğini, içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneğinin bulunduğu paketin imha edildiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan acı itiraf: Tamamen FETÖ'nün eline geçmişti
Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan acı itiraf: Tamamen FETÖ'nün eline geçmişti
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Trabzonspor konuk olduğu Kasımpaşa'yı tek golle geçti
Trabzonspor konuk olduğu Kasımpaşa'yı tek golle geçti
Ordu'da kalacak yeri olmayan öğrenciler otellerde misafir edilecek
Ordu'da kalacak yeri olmayan öğrenciler otellerde misafir edilecek
Avustralya'da karantina karşıtı gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alındı
Avustralya'da karantina karşıtı gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alındı
Terör örgütü PKK infaz ettiği 16 yaşındaki Mehmet Altunterun'u 6 yıl sonra sözde şehit ilan etti
Terör örgütü PKK infaz ettiği 16 yaşındaki Mehmet Altunterun'u 6 yıl sonra sözde şehit ilan etti
Fransa'da öldürülüp gölete atılan Muhyettin Aydın toprağa verildi
Fransa'da öldürülüp gölete atılan Muhyettin Aydın toprağa verildi
Ankara Sincan'da eşinin çalıştığı lokantaya pompalıyla saldırdı: 1’i ağır 3 yaralı
Ankara Sincan'da eşinin çalıştığı lokantaya pompalıyla saldırdı: 1’i ağır 3 yaralı
Tarihi yalı Ana Kucağı olarak hizmette
Tarihi yalı Ana Kucağı olarak hizmette
4 yıla kadar hapsi istenen İlker Başbuğ'dan ilk açıklama
4 yıla kadar hapsi istenen İlker Başbuğ'dan ilk açıklama