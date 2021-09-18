Gaziantep'te bombalı eylem engellendi

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te bombalı eylemin engellendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada el yapımı patlayıcının bulunduğu paketin kontrollü biçimde patlatıldığı belirtildi.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneğinin bulunduğu şüpheli paketin kontrollü biçimde patlatıldığı belirtildi.
Twitter'dan yapılan açıklamada Gaziantep Şehitkamil İlçesi'nde Valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisinde şüpheli paketin tespit edildiğini, içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneğinin bulunduğu paketin imha edildiği belirtildi.