Ordu'da kalacak yeri olmayan öğrenciler otellerde misafir edilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarına yerleştirme işlemlerinin devam etmesi, kiralık ev bulamama gibi nedenlerden dolayı kalacak yeri olmayan üniversite öğrencilerine Ordu Valisi Tuncay Sonel yardım eli uzattı.

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ORDU Üniversitesini kazanıp kayıt yaptıran ancak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarına yerleştirmeleri yapılıncaya veya kiralık bir ev buluncaya kadar kalacak yeri olmayan öğrenciler, Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilecek.

Kalıcı barınma yeri olmayan üniversite öğrencilerinin Ordu Valiliğince kiralanan otellerde geçici bir süreyle misafir edileceğini belirten Vali Tuncay Sonel, "Ordu'ya ülkemizin çeşitli illerinden üniversite için gençlerimiz gelmekte bugünlerde. Yurt çıkmayanlar var, ev bulamayanlar var. Biz de Ordu Valiliği olarak otellerimizle anlaştık, öğrencilerimize ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Valiliğimizin hemen girişinde yer alan 'Açık Kapı' ofisimizde öğrencilerimiz karşılanıyor. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan öğrencilerimiz otellerimizde ağırlanıyor. Akşam yemeği kendilerine ikram ediliyor. Devletimizin şefkati ve merhameti genç kardeşlerimize gösteriliyor. Onlar bizim misafirimiz. Yurt çıkıncaya kadar ya da ev buluncaya kadar valiliğimizin misafiri olarak temiz ve salgın şartlarına uygun, sağlıklı bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar" dedi.