Trabzonspor konuk olduğu Kasımpaşa'yı tek golle geçti

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı Bakasetas'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Böylece ilk 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 toplayan Trabzonspor, zirve yarışında haftayı kayıpsız kapattı. Üst üstte ikinci mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yendi.

Maçın ilk yarısında 2 takım da pozisyon üretmekte zorlandı. İkinci yarıya iyi başlayan Trabzonspor, 53. dakikada Bakasetas'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda 2 takım da yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramadı ve bordo-mavili takım müsabakayı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 13'e çıkardı. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı. Karadeniz temsilcisi Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa da Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Maçtan önemli dakikalar

13. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çıkardı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Abdülkadir Ömür'ün havadan pasında Cornelius kafayla topu Bruno Peres'e indirdi. Bu oyuncu sağdan ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Nwakaeme'nin arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında takımlar gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

53. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktasına yakın bir noktadan pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlara gitti: 0-1

81. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanatta son çizgiden ortasına arka direkte Eysseric'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kasımpaşa: 0 - 1 :Trabzonspor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 90 Ahmet Engin), Donk, Brecka, Evren Eren Elmalı (Dk. 84 Sakıb Aytaç), Sadiku (Dk. 84 Doğucan Haspolat), Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Travnik, Hajradinovic (Dk. 64 Eysseric), Umut Bozok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Denswil, Berat Özdemir (Dk. 46 Abdulkadir Parmak) (Dk. 50 Yusuf Sarı), Hamsik, Abdülkadir Ömür (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Bakasetas (Dk. 83 Siopis), Nwakaeme, Cornelius (Dk. 74 Gervinho)

Gol: Dk. 53 Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Umut Bozok, Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 88 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 58 Denswil, Dk. 86 Bruno Peres (Trabzonspor)