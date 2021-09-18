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Sinop'ta hava saldırısı alarmı: Sığınaklara girin

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sinop'ta hava saldırısı alarmı: Sığınaklara girin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri harekete geçti. Sinop'ta siren sesleri yükseldi. Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı alarm, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyuruldu. İl ve ilçe merkezilerinde vatandaşlar sirenin acı sesine kulak kabarttı. İşleri bir an olsun bırakıp şaşkınca etrafa bakınan vatandaşlar görüldü.

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Sinop, cumartesi sabahı alarm durumuna geçti. İkaz ve alarm sistemi kurulumunda test çalışmaları başladı. Hazırlıklar günler öncesinden duyuruldu. Sinop İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Düşman hava saldırıları ve KBRN tehlikeleri ile afet ve acil durumlara ilişkin tehlike haberlerini, alarm işaretleri ve anons yayınları olarak halka duyurmak için kurdurulan sistem toplu olarak çaldırıldı.

Telefonlara mesajlar düştü

Telefonlara mesajlar düştü, "Panik yapmayın" denildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) gelen mesajlarda, "Değerli Sinop halkı, ilinizde kurulan siren sisteminin deneme yayınları 18-21 Eylül tarihleri arasında sesli anonslar ve muhtelif sirenler çaldırılarak yapılacaktır. Lütfen telaşa kapılmayın, panik yapmayın" ifadelerine yer verildi.

"Sığınaklara girin"

Saat 11.30'da tüm şehir alarmın sesini dinledi. Siren sesinden önce yayının deneme olduğunu belirten anonsta gerçekleştirildi. Alarm sesi, "Sığınaklara girin" uyarısıyla şöyle devam etti:

"Dikkat dikkat! İlimizi ve ilçeleri için hava taarruzu tehlikesini bildiren kırmızı alarm verilmiştir. Acil ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzemelerle derhal sığınaklara veya hazırladığınız sığınma yerlerine girin. Yetkililerden tehlike geçti haberini alıncaya kadar bulunduğunuz yerleri terk etmeyin. Dikkat dikkat! İlimizi ve ilçeleri için hava taarruzu tehlikesini bildiren kırmızı alarm verilmiştir."

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