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Yunanistan'da insan hakları örgütlerinin tepki gösterdiği sığınmacı kampı açıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan'da insan hakları örgütlerinin tepki gösterdiği sığınmacı kampı açıldı

Yunanistan'da insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının tepki gösterdiği kontrollü kapalı sığınmacı kampı Sisam Adası'nda açıldı.

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İnsan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının tepki gösterdiği sığınmacı kampının açılış törenine katılan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, 3 bin kişi kapasiteli kampın göçmen kaçakçıları için de caydırıcı olacağını savundu.

Mitarakis, "Sisam rahatlıyor ve Vathi'deki utanç verici görüntüleri ardında bırakıyor" diyerek Sisam'ın Vathi bölgesindeki eski sığınmacı kampından farklı bir yapı oluşturulduğunu kaydetti.

Yunan Bakan, açılan kampta spor alanları, çocuk parkları, ortak kullanımlı çamaşır makineleri ve mutfak olacağını da belirtti.

Kampa STK'lardan tepki var

Yüksek güvenlik önlemlerine sahip olacağı belirtilen yeni sığınmacı kampı insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından cezaevine benzediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün kampa ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni cezaevi-kamp mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler için olumlu bir gelişme olarak gösteriliyor. Ancak gerçekte onların tecrit edilmelerine ve tekrar incinmelerine neden olacak distopik bir kabustur" değerlendirmesi yapıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) verilerine göre Yunanistan'ın Ege adalarında yüzde 71'i Sığınmacı Kabul ve Kimlik Tespit Merkezlerinde yaşayan 6 bin 650 sığınmacı bulunuyor. Adalardaki sığınmacıların yüzde 48'i Afganistan, yüzde 132ü ise Suriye kökenli. Bu adalarda ikamet eden sığınmacı nüfusun yüzde 21'ini kadınlar ve yüzde 29'unu çocuklar oluşturuyor. Çocukların yüzde 12'sini ise çoğunluğu Afganistan'dan gelen refakatsız çocuklar oluşturuyor.

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