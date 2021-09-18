Antalyaspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 yenik duruma düştüğü mücadelede 3-2 mağlup etti. Kartal, bu galibiyet sonrası puanını 13'e çıkarırken Antalyaspor ise 4 puanda kaldı. Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

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Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 2-0'dan dönerek 3-2 kazandı.

Antalyaspor, 42. dakikada Wright ve 45+1. dakikada Veysel Sarı'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Kartal, 49. dakikada Rıdvan Yılmaz ile farkı 1'e indirdi. Batshuayi, 65. dakikada savunmanın hatasını affetmedi ve skora eşitliği getirdi. Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın 76. dakikadaki golüyle geri dönüp kazandı.

Beşiktaş'a karşı 3 lig maçından sonra kaybeden Antalyaspor, 4 puanda kaldı. Geri dönüşü gerçekleştiren Beşiktaş, 13 puana yükseldi ve liderlik koltuğunu korudu. Kartal, hafta içinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

Maçtan önemli dakikalar

11. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Nuri Şahin'in ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.

19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

41. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan ortasına uygun pozisyonda kale önündeki Montero'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

42. dakikada Antalyaspor öne geçti. Poli'nin pasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Wright'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

45. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'yı çıkardı. Fredy'nin solda kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı'nın kafa şutu sonrası top filelere gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

49. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Larin'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan Yılmaz'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Doğukan Sinik topu uygun pozisyondaki Fredy'e bıraktı. Fredy'in sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

60. dakikada Pjanic'in ortası sonrası arka direkteki Larin'in kafa vuruşunda top kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde Bünyamin Balcı uzaklaştırdı.

65. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Boffin'e dönmek isteyen Fredy'nin hatalı geri pasında araya giren Batshuayi kaleciyi geçtikten sonra topu ağlara gönderdi: 2-2

76. dakikada ceza sahası dışından Ghezzal'ın sert vuruşunda top kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-3

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Antalyaspor: 2 - 3 :Beşiktaş

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin (Dk. 83 Ufuk Akyol), Poli (Dk. 86 Hakan Özmert), Güray Vural, Fredy (Dk. 72 Crivelli), Mukairu (Dk. 83 Amilton), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 46 Doğukan Sinik), Wright

Beşiktaş: Mert Günok, Montero, N'Sakala, De Souza, Kenan Karaman (Dk. 46 Larin), Salih Uçan (Dk. 72 Oğuzhan Özyakup), Atiba, Mehmet Topal (Dk. 37 Rıdvan Yılmaz), Necip Uysal (Dk. 21 Pjanic), Gökhan Töre (Dk. 46 Ghezzal), Batshuayi

Goller: Dk. 42 Wright, Dk. 45 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 49 Rıdvan Yılmaz, Dk. 65 Batshuayi, Dk. 76 Ghezzal (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 14 Mehmet Topal, Dk. 66 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)