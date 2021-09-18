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Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışlar için vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı. Marmara bölgesi için sarı kodlu uyarıda bulunurken, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır için de uyarı yayınlandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.  Meteoroloji, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle;

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Edirne çevrelerinde başlayacak Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve YEREL olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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