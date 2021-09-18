Diyarbakır'da 7'nci kattan düşen 12 yaşındaki Aslı yaşamını yitirdi

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı 8 katlı bir apartmanın 7'nci katından düşen 12 yaşındaki Aslı Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, Aslı'nın şüpheli ölümüyle ilgili olarak araştırma başlattı.

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DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 8 katlı bir apartmanın 7'nci katında ailesiyle yaşayan Aslı Demir, iddiaya göre, çığlık seslerinden sonra balkondan düştü. Çevre binada oturanlar sesler üzerine dışarı çıkınca yerde yatan Demir'i hareketsiz gördü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Demir'e olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilerek çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.