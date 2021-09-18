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Rıdvan Dilmen TRT'den ne kadar alıyor?

Rıdvan Dilmen TRT'den ne kadar alıyor?

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, spor yorumcusu olduğu TRT'den aylık 710 bin TL aldığı iddia edilmişti. Dilmen, TRT Spor'da bugüne kadar 1 kuruş dahi almadığını, almayı da düşünmediğini söyledi.

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Ünlü futbol yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT'den spor yorumculuğu için aylık 750 bin TL aldığı iddia edilmişti. 

Muhalefetin de sıklıkla gündeme getirdiği iddialarla ilgili Rıdvan Dilmen ilk kez konuştu. TRT Spor'da yaptığı açıklamada TRT'de 3. yılında olduğunu ve bugüne kadar 1 TL almadığını söyleyen Dilmen, bundan sonra da almayı düşünmediğini söyledi. 

TRT ile bu konuda yapılmış bir sözleşmesinin olmadığını anlatan Dilmen,   "Çünkü ben ekmeğimi yedim çok şükür. Yalanlarla, iftiralarla olmaz. Sözleşmem de yok. Sağ olsunlar beni bu ekranda görmek istediler. Hem kurum, hem vatandaş sağ olsunlar." diye konuştu.

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