Cübbeli Ahmet'ten "4 eş helal" açıklaması!

Gazeteci Kübra Par, 4 eşin helal kılındığına yönelik sosyal medyada yer alan bir paylaşım üzerine Cübbeli Ahmet'in eşinin kendisini aradığını ve böyle bir açıklamasının olmadığını söyledi.

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Gazeteci Kübra Par, sosyal medyada yer alan bir paylaşımla ilgili olarak Cübbeli Ahmet'in eşi Büşra Ünal'ın kendisini aradığını söyledi. Par, Ünlü'nün iddia edildiği gibi "4 eşin helal kılındığına" dair bir sözünün bulunmadığını söylediğini aktardı.

Twitter hesabından yaptığı telefon konuşmasının detaylarını takipçileriyle paylaşan Par, Cübbeli'nin eşinin “Hoca’nın böyle bir lafı yok. Uydurma haber. Ben eşiyim, öyle bir şey deseydi asıl ben kızardım!” dediğini yazdı.

Par, Cübbeli'de paylaşımı görmesi üzerine “Kalpte 4 odacık mı varmış haberim bile yok” diyerek tepki gösterdiğini söyledi.