Oğulcan Eren Akay evli mi kimin oğlu Şafak Pekdemir sevgilisi kimdir?

2018 yılında avukat Burak Mengü'den boşanan 'Yasak Elma' adlı dizinin 'Zehra'sı Şafak Pekdemir, önceki gece Cihangir'deydi. Erkek arkadaşı ile eğlenen Pekdemir'in gecesi, olaylı bitti. Magazin basınına düşen bu haberin ardından Oğulcan Eren Akay kimdir, kaç yaşında ve evli mi soruları merak konusu oldu.

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Cihangir'de bir mekanda gece 03.00'e kadar erkek arkadaşı ile samimi görüntüler veren oyuncu Şafak Pekdemir'in gecesi olaylı bitti. Pekdemir ilerleyen saatlerde mekandan ayrılırken flaşların patlamasıyla ortalık karıştı. Magazin basınında olay bu haberin ardından Oğulcan Eren Akay kimdir, kaç yaşında ve evli mi soruları merak edildi.

Şafak Pekdemir, rol aldığı dizinin yönetmenlerinden Oğulcan Eren Akay’la Cihangir’deki bir mekanda görüntülendi. Akay, fotoğraflarını çeken basın mensuplarına saldırdı. Pekdemir, muhabirlerden özür diledi: “Görüntüleri kullanın ama lütfen beni gömmeyin.” Bu olayın ardından Oğulcan Eren Akay’ın dizideki görevine son verildiği öğrenildi.

Muhabire kafa attı: “Yasak Elma” dizisinin Zehra’sı Şafak Pekdemir, önceki akşam Cihangir’deydi. Avukat Burak Mengü’yle evliliği 2018 yılında sona eren oyuncu, rol aldığı dizinin yönetmenlerinden Oğulcan Eren Akay’la 22 adlı mekanda görüntülendi.

Gece boyunca samimi görüntüler sergileyen ikili, mekandan saat 03.00’te ayrıldı. O sırada flaşların patlamasıyla ortalık karıştı. Akay fotoğraf çeken basın mensuplarına küfürler etti, Kanal D muhabiri Barış Agil’e de kafa atıp tekmeyle saldırdı.

Bunu mu hak ediyorum: Araya girmeye çalışan Şafak Pekdemir, Oğulcan Eren Akay’ı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Önce olay yerinden uzaklaşan Akay’ın arkasından giden oyuncu, daha sonra geri dönüp muhabirlerden özür diledi.

“Arkadaşlar sizden özür diliyorum. Lütfen bu olayı büyütmeyin. Haklısınız, görüntüleri kullanın, kullanmayın demiyorum ama lütfen beni gömmeyin. Beni tanıyorsunuz, 10 yıldır beni bir olayın içinde gördünüz mü? Ben bunu mu hak ediyorum ulan” diyen Pekdemir, gözyaşlarına boğuldu.

Görevine son verildi: TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu olayın ardından Oğulcan Eren Akay’ın dizideki görevine son verildi.