SİHA ile amansız takip! Siirt'te 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Siirt'te Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubu öldürüldü.Abone ol
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda;
Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir.