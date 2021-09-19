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SİHA ile amansız takip! Siirt'te 5 PKK'lı terörist öldürüldü

SİHA ile amansız takip! Siirt'te 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Siirt'te Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubu öldürüldü.

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Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda;

Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna  yönelik yapılan  J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir.

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