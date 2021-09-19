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Akıncı Üssü davasında flaş karar

Akıncı Üssü davasında flaş karar

15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açılan davada keşif kararı çıktı.

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Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için 2017'de Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde, Akıncı Üssü'nden kalkan uçak ve helikopterlerin bombalama eyleminde kullandıkları mühimmat, yakıt ve diğer giderler ile darbenin engellenmesi amacıyla devlet güçleri tarafından pistin bombalanması gibi ortaya çıkan her türlü zararın aralarında Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Harun Biniş ve darbeci askerlerin bulunduğu 500 sanıktan tazmini talep edildi. Akıncı Üssü'ndeki maddi zararın yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi. Dava sonuçlana kadar davalıların mal varlıklarına ihtiyati haciz konulması da istendi.

Ankara 26. Hukuk Mahkemesi kararda, davalıların mal kaçırma şüphesinin kuvvetli olması ve davacının Milli Savunma Bakanlığı olmasını da göz önünde bulundurarak, teminatsız şekilde davalılara ait taşınır ve taşınmaz mallar ile 3. kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verdi. Ancak davalıların itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) haciz kararını usulüne göre yapılmadığı gerekçesiyle kaldırdı.

İstinaf kararı bekleniyor

Ankara 26. Hukuk Mahkemesi, İstinaf'ın işaret ettiği usul yönünden eksiklikleri tamamlayarak, tekrar haciz konulmasına karar verdi. Davalı avukatlarının tekrar itiraz etmesi üzerine haciz kararı ile ilgili verilen dosya yeniden İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, haciz kararı ile ilgili itirazın İstinaf'tan dönmesinin beklenmesi yönünde ara karar aldı.

Keşif yapılacak

Esasa ilişkin işlemlerini sürdüren mahkeme, eksikliklerin giderilmesinin ardından aralarında elektrik-elektoronik, bilgi işlem, inşaat, mimar, makine ve uçak mühendisinin de bulunduğu bilirkişi heyeti eşliğinde zararın tespiti için Akıncı Üssü'nde keşif yapılmasına karar verdi. Mahkeme keşfin uygulanması için de Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne talimat gönderdi. Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesi de talimatın yerine getirilmesi için 14 Ekim'de bilirkişi heyeti ile birlikte Akıncı Üssü'nde keşif yapılmasına karar verdi. Keşfin ardından bilirkişiler tarafından hazırlanacak maddi hasara ilişkin rapor, Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilecek.

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