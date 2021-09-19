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Atatürk Anıtına sırtını dönmüştü! CHP'li Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin Gaziler Günü törenine katılmadı

Atatürk Anıtına sırtını dönmüştü! CHP'li Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin Gaziler Günü törenine katılmadı

30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken Atatürk Anıtı'na sırtını dönen Kadıköy CHP İlçe Başkanı ve partililer Gaziler Günü törenine katılmadı.

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Türkiye, Gaziler Günü'nde gazilerini anarken, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, anma törenine katılmadı.

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, "Bu günde CHP'nin burada olmamasını kınıyoruz. Doğru bir davranış değildi. CHP Kadıköy'ün milletimizin değerleriyle bir sorunu mu vardır?" ifadelerini kullandı. 

CHP'li Ali Narin, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde de Atatürk Anıtı'na sırtını dönmüştü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken sırtını dönmüştü

Kadıköy'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okunurken CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin arkasını dönmüştü

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