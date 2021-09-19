AK Parti'li Hamza Dağ'dan seçim açıklaması! Son anketler ne diyor? AK Parti kaç puan düştü?

Seçim barajı için yüzde 7'de anlaştıklarını açıklayan Cumhur İttifakı'nın önerisi görüşülmeye devam ediyor. AK Parti cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın oy oranına ilişkin yaptırdıkları anket sonuçlarını paylaştı. Zaman zaman gerileme ve ilerleme olsa da iddia edildiği gibi yüzde 38'in altına hiç inilmediğini belirten Dağ, "Şu anda AK Parti'nin oy oranı 40-41 civarında. Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal 7'de Mehmet Acet'in programına konuk oldu. Seçim barajı hakkında konuşan Dağ, "Seçim barajının yüzde 7 olması konusunda mutabık kalındı. Diğer değişiklikler teknik konularda olacak." dedi.

Muhalefet hep şu propagandayı yaptı. İktidar gideceğini anladı. Gideceğini anlayan her iktidar böyle düzenlemeler yapar. Bizim hiç böyle bir düşüncemiz olmadı. Nasıl daha çok oy alırız diye düşünerek düzenleme yapmadık.

Yüzde 5'i de 3'ü de 0'ı da konuştuk. 7 noktasında bir kanaate vardık. Hepsinin seçimlerden sonra nasıl birtakım neticeler doğurabileceğini öngörmeniz ve ona göre hareket etmeniz lazım. Bir anda 3'e indirmek değil; hepsi akılcı bir şekilde alınan kararlar.

(İleride daha da düşebilir mi?) Yıllar tabii ki birtakım şeyleri gösterebilir. Bu bir aşamadır.

İttifak olduğunda baraj yok zaten. Şu anda Meclis'te yüzde 98 temsil var. Temsilde adalet diyorsak o zaman zaten barajı bile konuşmamamız lazım. Ama buna rağmen konuşuyoruz. Muhalefet konuşuyor. Burada mesafe kat etmek adına bu olumlu bir mesafedir. Destek verilmesinde fayda vardır.

Son seçim anketleri 3-5 puan gerileme

(AK Parti eski desteğini kaybetti mi? Oylarınızda bir gerileme olduğunu gözlemliyor musunuz?) Önce anketleri söyleyeyim. AR-GE Başkanlığı döneminde hiç duymadığım anket firmaları son bir senedir peydahlandı. Böyle bir anket firması yok. Nasıl, ne şekilde manipülasyon yapıyorlar? Biz sonuç olarak bunların araştırmasını yapıyor ve görüyoruz. Şu anki anketler tam manipülasyon. Biz, bizdeki verileri biliyoruz.

Eski anket firmaları da şöyle yapıyor: Protesto oy diye bir şey çıkardılar.

Tüm seçmenin üzerinden bir değerlendirme yaptığınızda AK Parti 32 diyorsunuz. CHP 15 veya 16. Bunu geçerli oylar üzerinden ve kararsızları dağıttığınızda yine 41, 42 yapıyor. Ben araştırmalara baktığımda yine oran aynı noktalara geliyor.

Biz 42 almıştık 2018'de. Cumhurbaşkanımız 53 almıştı. Biz bunun 40, 41, 42 civarında gittiğini görüyoruz. Düşme dediğiniz, bu ülkedeki birinci partinin değişmesi lazım. Hangisi diyor birinci partinin değiştiğini?