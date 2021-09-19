AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan flaş çıkış! 'Erken seçimler yaklaştı demek mümkün'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, canlı yayında erken seçimle ilgili şöyle şeyler söylediki bir anda dikkatler yine üzerine çevrildi. "Erken seçimler yaklaştı demek mümkün" diyen Yavuz, "Bir şeylerin zamanı geldi' ifadelerini kullandı.

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İstanbul seçimlerinin ardından yaptığı "Hiçbir şey omasa da bir şeyler oldu" açıklamasıyla hatırlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, konuk olduğu TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında erken seçim hakkında flaş açıklama yaptı. Erken seçim kararı alıp alınmayacağına dair değerlendirmelerde bulunan Yavuz şöyle konuştu:

Seçimler yaklaştı demek mümkün...

"Seçimler yaklaştı demek mümkün. Siyasi partiler seçimin yapıldığı günün ertesi günü başka bir seçime hazırlanır. AK Parti olarak biz böyle davranıyoruz. Biz çoktan bu hazırlıklara başladık. Şimdi 2 yıldan daha az bir zaman var. Yapılan değişiklikler 1 yıl geçmeden uygulanamaz. 1 yıl dolmadan seçim olması halinde o değişikliklerin, o seçim için uygulanması mümkün olmaz. Seçim Kanunları açısından söylüyorum. Dolayısıyla burdan baktığımızda 'bir şeylerin zamanı geldi' demek mümkün."

Seçimler erkene alındı! 18 Haziran 2023'te yapılacak

'Seçim erkene alınacak mı?' sorusuna cevap veren Yavuz, "Evet 2023'ün 24 Haziran'ında yapılması gerekiyor 1 yılın dolması için oysa kanun gereği 18 Haziran 2023'te yapılacak. Yani 6 günlük bir erken seçim mümkün. 18 Haziran 2023’te Türkiye bir seçime hazır olsun" diye konuştu.

Erdoğan yeniden aday olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık süreciyle ilgili tartışmalara da yanıt veren Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir daha aday olamayacağına ilişkin bir fikri ileri sürmeniz mümkün değil. Kendilerini zeki sanarak 'Olmaz ama eğer erken seçim olursa 1 gün bile olur' diyorlar, ne alakası var. Aslında muhalefet partisi 'Gel bana mecbur ol' diyor. Ben sana neden mecbur olayım, yasa ortada. Hem diyorsun ki erken seçim olmasa Cumhurbaşkanı aday olamayacak. Muhalefet en çok Cumhurbaşkanımızdan korkuyor" diye konuştu.