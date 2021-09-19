BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,14
ALTIN 488,03
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan flaş çıkış! 'Erken seçimler yaklaştı demek mümkün'

AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan flaş çıkış! 'Erken seçimler yaklaştı demek mümkün'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, canlı yayında erken seçimle ilgili şöyle şeyler söylediki bir anda dikkatler yine üzerine çevrildi. "Erken seçimler yaklaştı demek mümkün" diyen Yavuz, "Bir şeylerin zamanı geldi' ifadelerini kullandı.

Abone ol

İstanbul seçimlerinin ardından yaptığı "Hiçbir şey omasa da bir şeyler oldu" açıklamasıyla hatırlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, konuk olduğu TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında erken seçim hakkında flaş açıklama yaptı. Erken seçim kararı alıp alınmayacağına dair değerlendirmelerde bulunan Yavuz şöyle konuştu:

Seçimler yaklaştı demek mümkün...

"Seçimler yaklaştı demek mümkün. Siyasi partiler seçimin yapıldığı günün ertesi günü başka bir seçime hazırlanır. AK Parti olarak biz böyle davranıyoruz. Biz çoktan bu hazırlıklara başladık. Şimdi 2 yıldan daha az bir zaman var. Yapılan değişiklikler 1 yıl geçmeden uygulanamaz. 1 yıl dolmadan seçim olması halinde o değişikliklerin, o seçim için uygulanması mümkün olmaz. Seçim Kanunları açısından söylüyorum. Dolayısıyla burdan baktığımızda 'bir şeylerin zamanı geldi' demek mümkün."

Seçimler erkene alındı! 18 Haziran 2023'te yapılacak

'Seçim erkene alınacak mı?' sorusuna cevap veren Yavuz, "Evet 2023'ün 24 Haziran'ında yapılması gerekiyor 1 yılın dolması için oysa kanun gereği 18 Haziran 2023'te yapılacak. Yani 6 günlük bir erken seçim mümkün. 18 Haziran 2023’te Türkiye bir seçime hazır olsun" diye konuştu.

Erdoğan yeniden aday olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık süreciyle ilgili tartışmalara da yanıt veren Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir daha aday olamayacağına ilişkin bir fikri ileri sürmeniz mümkün değil. Kendilerini zeki sanarak 'Olmaz ama eğer erken seçim olursa 1 gün bile olur' diyorlar, ne alakası var. Aslında muhalefet partisi 'Gel bana mecbur ol' diyor. Ben sana neden mecbur olayım, yasa ortada. Hem diyorsun ki erken seçim olmasa Cumhurbaşkanı aday olamayacak. Muhalefet en çok Cumhurbaşkanımızdan korkuyor" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Anne Kart nedir İstanbul başvuru merkezleri nerede?
Anne Kart nedir İstanbul başvuru merkezleri nerede?
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
KYK burs başvurusu ekranı 2021 açıldı mı burs başvurusu ne zaman yapılacak?
KYK burs başvurusu ekranı 2021 açıldı mı burs başvurusu ne zaman yapılacak?
Eskişehir'de damacanadan öyle bir şey çıktı ki görünce şok oldu! 4 kişi kovuldu
Eskişehir'de damacanadan öyle bir şey çıktı ki görünce şok oldu! 4 kişi kovuldu
Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Atatürk Anıtına sırtını dönmüştü! CHP'li Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin Gaziler Günü törenine katılmadı
Atatürk Anıtına sırtını dönmüştü! CHP'li Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin Gaziler Günü törenine katılmadı
Dünyada nesli tükenmek üzere! Şanlıurfa'da yolda yaralı halde buldu
Dünyada nesli tükenmek üzere! Şanlıurfa'da yolda yaralı halde buldu
Gaziler Günü'nde Zonguldak'ta yürek yakan ölüm
Gaziler Günü'nde Zonguldak'ta yürek yakan ölüm
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kanal İstanbul övgüsü: Bu bir kazan kazan projesidir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kanal İstanbul övgüsü: Bu bir kazan kazan projesidir
YÖKDİL sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak ÖSYM sonuç ekranı
YÖKDİL sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak ÖSYM sonuç ekranı