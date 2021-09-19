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Hazır bulunuşluk sınavı nedir zorunlu mu hangi sınıflar girecek?

Hazır bulunuşluk sınavı nedir zorunlu mu hangi sınıflar girecek?

Hazır bulunuşluk sınavı, MEB tarafından EBA sistemi üzerinden gerçekleştirilen 4, 5, 6, 7, 8 ortaokul ve 9, 10, 11, 12. sınıf lise öğrencilerinin katıldığı bir sınav olarak uygulanıyor. Hazır bulunuşluk sınavı 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından düzenlenecek olan Hazır bulunuşluk sınavı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden Hazır bulunuşluk sınavı gerçekleşti. Peki, Hazır bulunuşluk sınavı nedir, ne zaman? Bu hafta Hazır bulunuşluk sınavına hangi sınıflar girecek?

İstanbul genelinde düzenlenecek olan hazır bulunuşluk sınavı veli ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sınavla ilgili araştırmalar arasında hazır bulunuşluk sınavı nedir ve hangi sınıflar için yapılıyor gibi sorular da yer alıyor. Ortaokul ve lise öğrencilerinin (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) katıldığı sınavın ilan detayları merak ediliyor.

Hazır bulunuşluk sınavı nedir: 

Hazır bulunuşluk sınavına ilişkin açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, söz konusu uygulama ile öğrenme yolundaki eksikleri tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri alarak öğrencilerin öz güvenlerinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti. MEB hazır bulunuşluk sınavı EBA sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Hazır bulunuşluk sınavı ne zaman:

Sınav, her eğitim öğretim yılının ilk haftasında düzenlenmektedir. Öğrencilere her ders için 15 sorunun sorulacağı hazır bulunuşluk sınavı, 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden 18-19 Eylül'de gerçekleştirilecek.

8. ve 12. Sınıf öğrencileri için ayrıca 25-26 Eylül'de Destekleme ve Yetiştirme kursları hazır bulunuşluk uygulaması da olacak.

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