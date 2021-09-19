BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,14
ALTIN 488,03
HABER /  DÜNYA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Biden denizaltı krizini görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Biden denizaltı krizini görüşecek

Avustralya’nın Fransa’yla denizaltı anlaşmasını iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından başlayan diplomatik kriz devam ediyor.

Abone ol

Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal bugün yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ABD Başkanı Joe Biden ile önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir telefon görüşmesi yapacağını ifade etti. Biden’ın görüşme talebinde bulunduğunu belirten Attal, "Açıklama istiyoruz" dedi.

Avustralya Başbakanı suçlamaları reddetti

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da bugün yaptığı açıklamada, Fransa’nın Avustralya’nın anlaşmanın iptal edilmesi konusunda yalan ifadelerde bulunduğuna ilişkin suçlamalarını reddetti. Morrison, anlaşmayla ilgili endişelerini birkaç ay önce dile getirdiğini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yalan, ikiyüzlülük, ciddi bir güven ihlali ile karşılaştıklarını söylemişti.

Avustralya, Fransa’dan denizaltı satın almak için imzaladığı yaklaşık 56 milyar euroluk anlaşmayı ABD ile yeni bir anlaşma yaptığı için iptal etmişti. Fransa ise Avustralya’nın kararının ardından Washington ve Canberra’daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Ateş kimdir aslen nereli kaç yaşında? Ateş Durukan ailesi
Masterchef Ateş kimdir aslen nereli kaç yaşında? Ateş Durukan ailesi
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Resmen açıklandı! A Milli Takımda Stefan Kuntz dönemi
Resmen açıklandı! A Milli Takımda Stefan Kuntz dönemi
Hazır bulunuşluk sınavı nedir zorunlu mu hangi sınıflar girecek?
Hazır bulunuşluk sınavı nedir zorunlu mu hangi sınıflar girecek?
İlk kez bir okul koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçti
İlk kez bir okul koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçti
AK Parti'li Hamza Dağ'dan seçim açıklaması! Son anketler ne diyor? AK Parti kaç puan düştü?
AK Parti'li Hamza Dağ'dan seçim açıklaması! Son anketler ne diyor? AK Parti kaç puan düştü?
Devlet Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı: Kanun teklifimizin arkasındayız
Devlet Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı: Kanun teklifimizin arkasındayız
Magnum çekiliş 2021 ne zaman bitiyor Magnum çekiliş sonuçları sayfası
Magnum çekiliş 2021 ne zaman bitiyor Magnum çekiliş sonuçları sayfası
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan flaş çıkış! 'Erken seçimler yaklaştı demek mümkün'
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan flaş çıkış! 'Erken seçimler yaklaştı demek mümkün'
Anne Kart nedir İstanbul başvuru merkezleri nerede?
Anne Kart nedir İstanbul başvuru merkezleri nerede?