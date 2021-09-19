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Masterchef Azize nereli kaç yaşında Azize Polat evli mi eşi kimdir?

Masterchef Azize nereli kaç yaşında Azize Polat evli mi eşi kimdir?

Masterchef 2021'in yedeklerden ana kadrosuna giren son ismi Azize Polat bu hafta eleme adayları arasına girdi. Arkadaşları tarafından ilk haftadan potaya sokulan Masterchef Azize 35 yaşında ve aslen Adanalı. 3 çocuğu olan Azize Polat'ın eşi hakkında henüz bir bilgi yok.

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MasterChef Azize merak edilen isimlerden biri oldu. Yedeklerden kadroya dahil olan ve ilk girdiği hafta arkadaşları tarafından eleme potasına sokulan Azize Polat aslen Adanalı. Peki, MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında? Masterchef Azize Polat instagram hesabında azizeepolatt adresini kullanıyor. İşte hakkında merak edilenler

Masterchef Azize Polat kimdir: MasterChef’in yeni yarışmacısı Azize Polat, 35 yaşında. Ev hanımı olan Azize Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.

Yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.

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