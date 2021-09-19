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Mustafa Varank'tan CHP'li Çeviköz'e tepki

Mustafa Varank'tan CHP'li Çeviköz'e tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'e "Mavi Vatan" sözlerine tepki gösterdi. Varank, CHP'li Çeviköz'e "Madem Yunanistan'ın tezlerini savunuyorsunuz, gidin Yunanistan'da siyaset yapın" diye seslendi.

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Mavi Vatan' doktrinini hedef alan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün sözlerine tepki gösterdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da seslenen Varank, "Sayın Kılıçdaroğlu'na seslenmek istiyorum; ya bu kişiyi kulağından tuttuğunuz gibi partinizin dışına taşırsınız ya da siyaset yapmak istiyorsanız, madem Yunanistan'ın tezlerini savunuyorsunuz, gidin Yunanistan'da siyaset yapın" diye konuştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nin kongre merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Varank ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kara Kuvvetleri 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da katıldı. 

"Mavi Vatan bu ülkeye anasının ak sütü gibi helaldir"

Varank, toplantıda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün 'Mavi Vatan' doktrini hakkındaki açıklamasına da tepki göstererek şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili var. Eski bir büyükelçi, bir monşer diyebiliriz. Şöyle bir cümle kullanmış, diyor ki; Mavi Vatan yayılmacılık demektir. Bakınız, siyaseten hep birlikte mavi vatan anlayışının, kendi yerli ve milli projelerimizin arkasında durmazsak zaten başarıya ulaşma şansımız yok. Mavi Vatan demek; hak ve menfaatlerimizin olduğu her bölgede varlığımızı sürdürmek demektir. Mavi Vatan bu ülkeye anasının ak sütü gibi helaldir.

"Yunanistan'da siyaset yapın"

Eğer bir emekli büyükelçi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Baş Danışmanı 'Mavi Vatan yayılmacılıktır' diyorsa aslında boşa çalışıyoruz demektir. Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu’na seslenmek istiyorum; ya bu kişiyi kulağından tuttuğunuz gibi partinizin dışına taşırsınız ya da siyaset yapmak istiyorsanız, madem Yunanistan’ın tezlerini savunuyorsunuz, gidin Yunanistan’da siyaset yapın."

Ne demişti?

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz 'Mavi Vatan' kavramını eleştirmişti.

"Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram." şeklinde konuşan Çeviköz, şöyle devam etti: "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız."

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