İngilizlerden Orta Doğu analizi: Türkiye güçleniyor

TÜRKİYE'nin Afganistan'daki hamlesi ve Körfez ülkeleriyle yeni dönemde kurduğu ilişkiler İngiltere merkezli Global Risk Insights tarafından analiz edilirken, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı ve Körfez ile ilişkileri geliştirme konusunda güçlü konumda" saptaması yapıldı.

Abone ol

İNGİLTERE Londra Ekonomi Okulu bünyesindeki Global Risk Insights, Türkiye'nin özellikle son dönemde uluslararası arenadaki konumunu mercek altına aldı. "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da stratejik fırsat yakaladı" başlıklı analizde Ankara'nın stratejik bölgesel öneminin göze çarptığı kaydedildi.

Bölge ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin ele alındığı yazıda, "İran'ın Afganistan'da ortaya koyduğu zorluk Türkiye'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini geliştirmek için iyi bir konumda olduğu anlamına geliyor" denildi. Katar ablukasının sona ermesinin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden inşasının önündeki önemli bir engeli kaldırdığı, Riyad'ın müttefiki Mısır'ın da Doğu Akdeniz'de Türkiye ile uzlaşmaya istekli olduğu ifade edildi.

"Erdoğan güçlü konumda"

"Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ile yeniden ilişki kurmak için hamleler yaptı" değerlendirmesinde bulunuldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı ve Körfez ile ilişkileri geliştirme konusunda güçlü konumda olduğunun altı çizildi.