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İngilizlerden Orta Doğu analizi: Türkiye güçleniyor

İngilizlerden Orta Doğu analizi: Türkiye güçleniyor

TÜRKİYE'nin Afganistan'daki hamlesi ve Körfez ülkeleriyle yeni dönemde kurduğu ilişkiler İngiltere merkezli Global Risk Insights tarafından analiz edilirken, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı ve Körfez ile ilişkileri geliştirme konusunda güçlü konumda" saptaması yapıldı.

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İNGİLTERE Londra Ekonomi Okulu bünyesindeki Global Risk Insights, Türkiye'nin özellikle son dönemde uluslararası arenadaki konumunu mercek altına aldı. "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da stratejik fırsat yakaladı" başlıklı analizde Ankara'nın stratejik bölgesel öneminin göze çarptığı kaydedildi.

Bölge ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin ele alındığı yazıda, "İran'ın Afganistan'da ortaya koyduğu zorluk Türkiye'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini geliştirmek için iyi bir konumda olduğu anlamına geliyor" denildi. Katar ablukasının sona ermesinin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden inşasının önündeki önemli bir engeli kaldırdığı, Riyad'ın müttefiki Mısır'ın da Doğu Akdeniz'de Türkiye ile uzlaşmaya istekli olduğu ifade edildi.

"Erdoğan güçlü konumda"

"Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ile yeniden ilişki kurmak için hamleler yaptı" değerlendirmesinde bulunuldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı ve Körfez ile ilişkileri geliştirme konusunda güçlü konumda olduğunun altı çizildi.

"Avrupa Birliği baskı altında"

Türkiye'nin, Avrupa'ya düzensiz göçün yönetiminde Avrupa Birliği (AB) için önemli bir ortak olduğu belirtilen yazının devamında şöyle denildi: "Afganistan krizinin bir sonucu olarak mülteci akını riski Brüksel'in Ankara ile 2016 göç anlaşmasını yeniden gözden geçirme baskısı altında olduğu anlamına geliyor. Bu fırsatı bilen Erdoğan, bir televizyon konuşmasında AB'yi ülkesinin 'Avrupa'nın mülteci deposu olmak gibi bir görevi, sorumluluğu veya zorunluluğu olmadığı' konusunda uyardı. Afganistan'daki Türk diplomatik varlığının devam etmesi bölgeyi istikrara kavuşturmak için Ankara ile çalışmanın AB ve ABD'nin çıkarına olacağı anlamına geliyor. AB, başta Türkiye olmak üzere üçüncü ülkelerin katılımını bölgesel güvenliğin anahtarı olarak görüyor."

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