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Yeşil arı kuşu 31 yıl sonra Hatay Mileyha'da görüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yeşil arı kuşu 31 yıl sonra Hatay Mileyha'da görüldü

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bulunan Mileyha Sulak Alanı'nda 31 yıl aradan sonra yeşil arı kuşu görüldü.

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'Kuş dedektifi' olarak tanınan Türkiye'nin önemli kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtcuoğlu, en son 1990 yılında görülen yeşil arı kuşunun Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Mileyha Sulak Alanı'nda görüntülendiğini belirterek bu bölgede kayıt altına alınan kuş türü sayısının 285'e ulaştığını söyledi.

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, Mileyha'nın yakın zamanda sulak alan ilan edildiğini, o yüzden buradaki her hareketi daha detaylı araştırıp görmek istediklerini ifade ederek, "Bu rutin gezilerimiz sırasında en son 1990 yılında görülen yeşil arı kuşuyla karşılaştık. Hatay'da 31 yıldır gözükmeyen bu tür Türkiye'de sadece Iğdır, Şanlıurfa ve az miktarda Adıyaman'da ürüyor. Yaz aylarında Türkiye'ye gelen bu kuş türü kış aylarını Afrika'da geçiriyor. Ancak şu konuya dikkat çekmek isterim. Bizde normal arı kuşu dediğimiz ayrı bir tür var, bu arı kuşu Türkiye'nin her yerinde bolca görünüyor. Özellikle bu dönemde bolca görünen arı kuşu ile yeşil arı kuşunun farklı türler olduğunun anlaşılması lazım. Yeşil arı kuşu farklı bir tür ve nadir görülüyor" dedi.

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