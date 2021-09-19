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CHP'li Ünal Çeviköz'den Mavi Vatan'ı hedef alan skandal sözler

CHP'li Ünal Çeviköz'den Mavi Vatan'ı hedef alan skandal sözler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz, Mavi Vatan programına karşı çıktı. Yunanistan ile aynı dili kullanan Çeviköz, Mavi Vatan siyasetinin saldırgan ve yayılmacı olduğunu savundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Karar TV'de konuştu. Çeviköz, açıklamasında, Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını eleştirmeye kalktı.

"Mavi Vatan saldırgan bir algı yaratıyor"

"Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram" şeklinde konuşan Çeviköz, şöyle devam etti:

"Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız."

Bu ilk değil

Ünal Çeviköz, geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada da Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemlerinden vazgeçilmesi gerektiğini belirtmiş, Doğu Akdeniz'de gerilimin kaynağının Türkiye olduğu sözlerini sarf etmiş ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bulunmasını eleştirmişti.

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