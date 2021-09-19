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Galatasaray maçında görülmemiş tepki

Galatasaray maçında görülmemiş tepki

Galatasaray-Alanyaspor maçında taraftarlar Ömer Bayram'a tepki gösterdi. Maç sonunda kısa süreliğine çıkan Bayram, tepki üzerine sahayı terk etti.

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Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, Ömer Bayram, DeAndre Yedlin ve Ryan Babel'e tepki gösterdi. Son düdüğün ardından az süre alanlar sahaya maç sonu idmanı için girerken Ömer Bayram'a bir taraftar, 'Çıkar üzerindeki o formayı' şeklinde serzenişte bulundu. Tecrübeli futbolcu da 'Eyvallah' diyerek idmanı bırakıp içeri girdi.

 Galatasaray'ın Alanyaspor'u konuk ettiği Süper Lig maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan oyunculara tepki geldi.

Karşılaşma 0-0 devam ederken tribünler, DeAndre Yedlin'i ıslıklarla protesto etti.

Alanyaspor'un golü sonrası ise tepkilere maruz kalan bir diğer isim ise Ryan Babel oldu.

Yedlin, 73. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakırken Ryan Babel 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Alkışla karşılık verdi

Maçın son düdüğünün ardından az süre alanlar ve yedekler sahaya ısınmak için çıktığı esnada Babel yine ıslıklandı. Hollandalı oyuncu ise tribünlere alkışla karşılık verdi.

Maç sonunda Ömer Bayram'a çıkar üzerindeki o formayı

Babel ile birlikte sahaya çıkan bir diğer isim Ömer Bayram'a ise bir taraftar, 'Çıkar üzerindeki o formayı' şeklinde serzenişte bulundu.

Tecrübeli futbolcunun ise 'Eyvallah' diyerek idmanı bırakıp içeri girdiği görüldü.

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