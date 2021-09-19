Türkiye 19 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 338 bin 873 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 105 milyon 110 bin 950'ye yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Eylül 2021 Pazar günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 27 bin 160 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor" değerlendirmesinde bulundu.